Клинцевич назвал оккупацию Украины США причиной нежелания ЕС решить конфликт в Донбассе

Оккупация Украины Соединенными Штатами является главной причиной нежелания ЕС решить конфликт в Донбассе. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Звонок на Украину

Европейский союз может одним звонком в Киев прекратить внутриукраинский конфликт в Донбассе и побудить власти страны к диалогу с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Такое заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Вместо этого, по мнению сенатора, ЕС предпочитает вводить против России ограничительные меры, потому что так «удобнее». Таким образом парламентарий прокомментировал недавнее высказывание главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини, которая призвала РФ сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и «немедленно предпринять» шаги для соблюдения его положений.

«Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России. Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе: удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», — написал Косачев в Facebook.

Разрешение США

Франц Клинцевич согласился с заявлением своего коллеги, но отметил, что причина, почему ЕС не может разрешить конфликт в Донбассе находится намного глубже. Евросоюз прекрасно понимает, что в действительности происходит на Украине, но ничего не может сделать, поскольку нет команды из Вашингтона.

«США сегодня не нужен момент, когда этот конфликт будет устранен. Те люди, которые его создавали, отлично понимали, что часть гражданского общества Украины это не воспримет положительно и будет сопротивляться. Знали, что Россия — страна, которая связана менталитетом, языком и культурой с Украиной, не даст кому-либо по этому поводу разгуляться. Знали, что она будет оказывать политическую, гуманитарную и финансовую поддержку тем людям, которые не согласны с процессами фашизации Украины. На это все и было рассчитано, из-за этого и был конфликт», — пояснил Клинцевич.

По словам сенатора, сегодня решить внутриукраинский конфликт в Донбассе очень легко — надо просто выполнить минские соглашение, в которых все четко прописано. Достаточно выполнить несколько пунктов и все разрешится — ДНР и ЛНР останутся в составе Украины.

«Но надеяться на то, что американцы отпустят эту ситуацию и не будут больше создавать напряжение, не стоит. Независимо от того, кто будет президентом Соединенных Штатов, эта тема будет всегда продолжаться. Почему это не понимает украинский народ? Украинцы должны выбрать власть, которая избавится от иностранного присутствия. Оккупация Украины произошла давным-давно. Сделали это американские спецслужбы в начале 90-х годов. И она сегодня продолжается. Европейцы это знают, но вынуждены играть. Правду говорит только Россия», — добавил Клинцевич.

По мнению Клинцевича, Запад хочет, чтобы Россия встала на колени, заложила руки за спину и молча наклонилась. Он отметил, что коллективный Запад хочет, чтобы Россия предала русских людей, Украину и своих соседей.

«Этого не будет», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский выбрал тактику максимального бездействия по отношению к Донбассу, чтобы не терять поддержку отдельных слоев населения перед выборами в Верховную раду.