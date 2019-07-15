Симферополь, 15 июля. Для снятия блокады с Крыма президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сконцентрировать все инструменты власти после выборов в Верховную раду, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее депутат Рады Евгений Мураев рассказал украинским СМИ, что блокада Донбасса и Крыма оттолкнула жителей этих регионов от Украины.

Как передает телеканал RT, по мнению Бортника, снятие блокады возможно, если Зеленский будет чувствовать себя уверенно во власти. Как пишет «Газета.ru», по его словам, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного диалога с Россией. Украинский политолог рассказал, когда Киев снимет блокаду с Крыма и Донбасса.

«Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией», — подчеркнул он.

Представители Крыма призвали Генассамблею ООН рассмотреть на очередной сессии в отдельном порядке вопрос блокады Крыма со стороны Украины. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава региональной болгарской национально-культурной автономной республики Иван Абажер.

По его словам, Крым призвал ООН обсудить блокаду полуострова со стороны Украины, крымские политики попросили ООН дать ей принципиальную международную оценку. Жители Крыма принимают участие в 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в составе российской делегации. Как уточнил Абажер, они призвали ООН рассмотреть на очередной сессии проблему, «затрагивающую жизненно важные права более двух миллионов крымчан».

Ранее в МИД РФ заявили, что принятые украинскими властями антироссийские меры нанесли значительный удар по экономике Украины, в первую очередь негативное влияние на Украину оказала водная блокада Крыма. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ряд украинских экспертов, в том числе и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, заявляют о крайне негативном влиянии водной блокады Крыма на экономику и экологию Украины.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году Киев решил «наказать» крымчан за их сознательный выбор, перекрыв Северо-Крымский канал. По каналу на полуостров поступала пресная вода.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что все антироссийские меры Украины в конечном итоге ударяли по жителям Украины и экономике страны. В российском министерстве выразили надежду, что в новом руководстве Украины возобладает здравый смысл и прагматизм, что заставит Киев поставить нужды людей выше сиюминутных политических интересов.

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. За пять лет в составе России Крым получил масштабное развитие, в том числе в области инфраструктуры. Крымский мост — самый длинный в Европе — был открыт в мае 2018 года. Еще одним крупным объектом Крыма стало здание нового терминала аэропорта «Симферополь».

Затяжной политический и экономический кризис на Украине заставляет украинцев переезжать в Крым и подавать на российское гражданство. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе рассказал, что более 120 украинцев, переехавших из Крыма и Севастополя до воссоединения полуострова с Россией, подали заявление на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.