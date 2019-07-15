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Барановская отреагировала на слухи о своей тайной «свадьбе»

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Барановская отреагировала на слухи о своей тайной «свадьбе»

Москва, 15 июля. Телеведущая, бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская опровергла сообщения о своей тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Барановская тайно вышла замуж за своего приятеля Телесова. Отмечалось, что 34-летняя телеведущая обменялась клятвами верности со своим женихом в Камбодже 13 июля. Церемония якобы была тайной и на ней присутствовали только самые близкие пары, сообщила «Газета.ру».

Барановская, комментируя слухи о своем новом статусе, заявила, что романтических отношений у нее с Телесовым нет. По ее словам, они «просто путешествуют вместе».

«И еще одно маленькое уточнение. Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду», — написала в Instagram бывшая возлюбленная Аршавина.

При этом Барановская была возмущена, что журналисты, писавшие о ее «свадьбе», не позвонили и не уточнили лично у нее о торжественной церемонии.

Напомним, долгое время Барановская состояла в отношениях с Андреем Аршавиным. У пары есть трое детей.  Шесть лет назад Барановская и Аршавин разошлись. Позже телеведущая в своей книге «Все к лучшему» рассказала о своих отношениях со звездой российского футбола. По ее словам, во время совместной жизни Аршавин порой занимался рукоприкладством. 

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