Роскачество рассказало, как вычислить телефонного мошенника

Москва, 15 июля. Эксперты Роскачества перечислили признаки телефонного мошенничества. По словам специалистов, необходимо насторожиться, если звонящий просит назвать CVV банковской карты. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

По словам экспертов, необходимо настороженно относиться к звонкам и сообщениям о «попавших в беду родственниках». Так, для начала надо позвонить близким и спросить, на самом ли деле они оказались в трудной ситуации.

Кроме того, всегда нужно уточнять, с какой целью собеседник пытается получить личную информацию: паспортные данные, дату рождения, номера банковского счета и прочее.

Роскачество обращает внимание на то, что распространенный тип мошенничества — звонок от «сотрудника банковского учреждения» с «предупреждением о подозрительных операциях на счете».

Мошенники предлагают «отменить операцию», просят назвать секретные сведения и в результате получают доступ к вашему счету. Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют сомнительные транзакции без предварительных звонков.

Другой вид мошенничества, отмечают в ведомстве, — звонки с сообщениями «о выигрыше в лотерею», после которых человека просят предоставить данные банковской карты.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», эксперты Роскачества рассказали, как предотвратить взрыв смартфона.