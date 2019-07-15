Четыре человека погибли в ДТП под Читой

Чита, 15 июля. Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ТАСС, на трассе около села Зыково произошло лобовое столкновение двух иномарок — Toyota Progres и Toyota Camry. Отмечается, что от удара обе машины загорелись.

«В Toyota Progres погиб один человек, в Toyota Camry — трое», — добавили в региональном УМВД.

На месте дорожного происшествия работают правоохранительные органы, устанавливаются все обстоятельства автомобильной аварии.