Большинство россиян поддержали идею запретить мобильники в школах

Москва, 15 июля. Россияне оценили идею запрета на использование мобильных телефонов в школах. Опрос провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно результатам исследования, запрет одобряют 62% наших сограждан. Причем 70% из тех, кто поддерживает инициативу, — женщины, отмечает KP.RU. Чаще высказывались за запрет респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (70%) и от 45 до 59 лет (72%). При этом 55% участников опроса не поддерживают строгий запрет гаджетов на территории школы, за категорический запрет выступают в основном респонденты старше 60 лет. Опрос был проведен среди 1600 россиян старше 18 лет.

Как сообщала ранее газета «Аргументы и факты», с предложением запретить детям пользоваться телефонами в школах выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На сегодняшний день запрет на мобильники действует в школах в Таджикистане, Азербайджане, Франции, Греции и некоторых штатах США. Школьникам в возрасте до 16 лет в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Великобритании можно использовать мобильники, но только для срочных звонков.

Предложение Матвиенко в эфире НСН раскриковал блогер Андрей Бочаров. По его мнению, это сделает школу больше похожей на тюрьму.