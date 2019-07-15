Семак рассказал о конфликте интересов в «Зените»

Санкт-Петербург, 15 июля. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб пытается найти новую команду для форварда Антона Заболотного. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в официальном Twitter-аккаунте.

По словам российского специалиста, Заболотный уже тренируется со второй командой.

«Есть конфликт интересов», — объяснил Семак, отметив, что финальное решение по игроку будут принимать его агенты вместе с «Зенитом».

Также тренер рассчитывает на то, что конфликт разрешится «как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба».

Кроме того, специалист рассказал, что на данный момент «Зенит» подыскивает варианты для трудоустройства аргентинского хавбека Маттиаса Краневиттера. Так, 26-летний футболист не был заявлен для участия в Российской премьер-лиге.

Как сообщала «Газета.Ru», в первом туре чемпионата России по футболу сезона-2019/2020 «Зенит» обыграл «Тамбов». Матч прошел на домашнем стадионе сине-бело-голубых и завершился со счетом 2:1. После игры главный тренер «Тамбова» Александр Григорян заявил, что «зевнул» первый гол петербуржцев из-за похода в туалет.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что боссы «Зенита» рассматривают вариант обмена нападающего Луки Джорджевича на защитника «Динамо» Романа Евгеньева.