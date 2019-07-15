Политолог назвал информационной войной заявление генсека НАТО по ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у нее шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США. Об этом он заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Столтенберг призвал Россию применить последний шанс и пригрозил ответственностью за действия, которые сделают мир менее стабильным. Он пояснил, что на кону стоит безопасность Европы.

По мнению политолога Владимира Брутера, генсек НАТО так не считает, а только говорит.

«А говорит он так, потому что он представляет собой противоположную сторону. Они считают, что медийные обвинения всегда в их пользу, так как у них больше средств массовой информации в распоряжении. Россия их новости актуализирует, а они российские — гораздо меньше, и уже обязательно с комментарием, который дезавуирует российскую новость. Поэтому это скорее всего информационная борьба, а не обвинения в чем-то. Он понимает, какая будет российская реакция, а говорит так, чтобы создать впечатление», — объяснил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог считает, что глобальная безопасность ставится под угрозу в связи с любым уменьшением регулирования стратегических вооружений.

«Любая гонка вооружений делает безопасность меньше, даже если это будут точечные ответы, как говорит российский президент. Условно говоря, человеку все равно, от чего умирать, от глобального наращивания вооружений, или от точечного. Любой возврат к возможности создавать ядерное оружие ближней дальности очень серьезно меняет контуры потенциального военного столкновения», — резюмировал Владимир Брутер.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва в течение полугода не выполнит свои обязательства по нему. Процедура началась 2 февраля, отведенный на нее срок истекает 2 августа.

Москва обвинения Вашингтона отрицает. Президент России Владимир Путин в марте подписал указ о приостановлении выполнения договора до устранения Штатами допущенных ими нарушений, а 3 июля глава государства подписал соответствующий закон.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.