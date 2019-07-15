Савичева впервые показала фотографию двухлетней дочери

Москва, 15 июля. Российская поп-исполнительница Юлия Савичева растрогала поклонников милым поздравлением своей дочери Ани. В воскресенье девочке исполнилось два года, в связи с чем певица решила впервые показать подписчикам свою дочку.

По словам артистки, ее жизнь изменилась с рождением Ани.

«Музыка наполнилась новыми красками, слова — смыслами, а каждый новый день — радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это», — написала 32-летняя артистка на своей странице в социальной сети Instagram.

Фолловеры присоединились к поздравлениям, пожелав девочке здоровья и всего самого наилучшего. Савичева поблагодарила фанатов за теплые слова и комплименты и даже заверила, что передаст их дочери, передает Пятый канал.

Аня родилась в 2017 году в браке певицы с музыкальным композитором Александром Аршиновым.

В ноябре прошлого года Савичева поделилась с поклонниками деталями своей беременности, рассказав о неприятном диагнозе, который ей поставили медики. Певица летом 2018 года впервые стала матерью, подарив своему мужу дочь. Девочка родилась в португальской клинике, где Савичева встала на учет. Местные доктора поставили певице диагноз — второй тип диабета, который развился у нее во время беременности.