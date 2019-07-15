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Происшествия

Появилось видео с места аварии с кортежем Зеленского

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Появилось видео с места аварии с кортежем Зеленского

Киев, 15 июля. Автомобили кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной пассажирских автобусов, перевозивших детей с курорта. В Сети появилось видео с места происшествия.

Авария произошла в Запорожской области 14 июля. Как видно на записи, опубликованной URA.RU, после столкновения один из автобусов съехал в кювет, однако никто из его пассажиров не пострадал. Автомобили из кортежа получили значительные повреждения.

Появилось видео с места аварии с кортежем Зеленского

По предварительной информации, виновником дорожного происшествия стал водитель одной из легковых машин, который пошел на обгон автобусов, перевозивших детей. Отмечается, что самого Зеленского в момент аварии в автомобилях кортежа не было. Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются.

По словам источника украинского издания «Страна.ua», в гараже Зеленского наблюдается острая нехватка водителей. В связи с этим те сотрудники, которые еще остались на работе, постоянно не высыпаются.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины опровергли это сообщение и заявили, что штат водителей президентского гаража полностью укомплектован, а график работы и отдыха сотрудников полностью соответствует законодательству страны, передает телеканал «360». Кроме того, в УГО сообщили, что в упомянутом выше ДТП не участвовали автомобили президента Украины.

В Национальной полиции Украины информацию о дорожной аварии не прокомментировали. На сайте президента Украины, а также на его личной странице не публиковалось никакой реакции на ДТП.

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Источник: URA.RU
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