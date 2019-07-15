Появилось видео с места аварии с кортежем Зеленского

Киев, 15 июля. Автомобили кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной пассажирских автобусов, перевозивших детей с курорта. В Сети появилось видео с места происшествия.

Авария произошла в Запорожской области 14 июля. Как видно на записи, опубликованной URA.RU, после столкновения один из автобусов съехал в кювет, однако никто из его пассажиров не пострадал. Автомобили из кортежа получили значительные повреждения.

По предварительной информации, виновником дорожного происшествия стал водитель одной из легковых машин, который пошел на обгон автобусов, перевозивших детей. Отмечается, что самого Зеленского в момент аварии в автомобилях кортежа не было. Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются.

По словам источника украинского издания «Страна.ua», в гараже Зеленского наблюдается острая нехватка водителей. В связи с этим те сотрудники, которые еще остались на работе, постоянно не высыпаются.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины опровергли это сообщение и заявили, что штат водителей президентского гаража полностью укомплектован, а график работы и отдыха сотрудников полностью соответствует законодательству страны, передает телеканал «360». Кроме того, в УГО сообщили, что в упомянутом выше ДТП не участвовали автомобили президента Украины.

В Национальной полиции Украины информацию о дорожной аварии не прокомментировали. На сайте президента Украины, а также на его личной странице не публиковалось никакой реакции на ДТП.