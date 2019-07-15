В Госдуме потребовали посадить Соболь на несколько лет за попытку устроить майдан в Москве

Москва, 15 июля. Депутат Госдумы Евгений Федоров потребовал посадить на несколько лет соратницу скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь за попытку устроить «майдан» в Москве.

Прошедший в Москве незаконный митинг во главе с юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь является частью сценария, который ранее разыгрался в Грузии, на Украине, в Сирии и Ливии. По его мнению, оппозиция хочет развалить Россию.

«Необходимы провокации, необходимо насилие, неуважение к закону, и дальше идет раскачка ситуации. Все это должно в итоге по плану спонсоров привести к майдану, к развалу», — сказал парламентарий в беседе с «ПолитЭкспертом».

Федоров также отметил, что навальнята действуют по плану Вашингтона. Примечательно, что американская сторона не раз использовала такую схему на территориях других стран.

«Это специальные методы ЦРУ, спецслужб и госдепартамента, мы видели эти методы в сотнях стран. Они повторяются. Это же они хотят запустить в России. А группа эта называется уличными боевиками или мы еще раньше называли ее боевиками Навального», — отметил член Государственной думы.

Федоров обратил внимание на действия обезумевшей «оппозиции». Он уверен, что команда Навального «ничего не боится», поскольку считает, что на Западе их спасут. Именно поэтому навальнята «бесстрашно» нарываются на задержания, объяснил он.

Собеседник издания подчеркнул, что правоохранительные органы действовали на несанкционированном митинге абсолютно законно. Во время незаконной акции полицейские исполняли свои обязанности и следовали закону, поскольку нарушители должны отвечать за свои противоправные действия. Парламентарий считает, что такие преступники должны быть изолированы от общества.

«Но в России очень аккуратно относятся к таким кадрам. Раз они уже известны, к ним надо применить жесткие меры законы», — добавил эксперт.

Федоров также прошелся по скандальной активистке Любовь Соболь. По его мнению, юристу «ФБК» за ее выходки — фальсификацию подписей, организацию несанкционированного митинга, провокации — должно грозить серьезное наказание, особенно с учетом того, что за ней постоянно наблюдаются подобного рода «провинности».

«Соответственно это должен решить суд, но несколько лет она должна получить», — подчеркнул депутат Госдумы.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидату в Московскую городскую думу Любови Соболь из-за подделки подписей. В связи с этим скандалистка решила вывести на улицу своих «сторонников». Протеже Навального организовала несанкционированный митинг в Москве, за провокации был задержан целый ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, в частности, муниципальный депутат Илья Яшин и юрист «ФБК» Любовь Соболь. Одиозная активистка призывала участников митинга провоцировать правоохранителей и сама фактически набросилась на полицейских.

Напомним, Соболь попалась на липовых подписях избирателей. Федеральное агентство новостей сообщало, что в центре Москвы была обнаружена «фабрика» по рисованию подписей в поддержку оппозиционных кандидатов.