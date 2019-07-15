Москва, 15 июля. Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России с 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года. Согласно постановлению кабинета министров, маркировать в России будут молоко и сливки, а также сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты, молочную сыворотку, сливочное масло, творог, сыры.

Молочную продукцию начали маркировать в России. По данным телеканала «360», в тексте документа отмечается, что в эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания. Как пишет «ФедералПресс», регулировать и контролировать проведение эксперимента должны Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.

С 1 июля прошлого года производители в России обязаны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе «Меркурий». С 1 июля текущего года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме молочных продуктов.

Как пишет «Газета.ru»,документы на кисломолочную продукцию в потребительской упаковке, питьевое молоко и мороженое начнут оформлять с 1 ноября. В отношении готовой молочной продукции также хотели ввести эксперимент по маркировке, однако до сих пор пилотный проект не был запущен.

Согласно постановлению правительства, маркирку планируется наносить на упаковки всех видов молока, (кроме сырого), сливки, сухое молоко, сливочное и топленое масло, спреды, топленые сливочно-растительные жиры, творог, сгущенку, йогурты, кефиры и ряд других продуктов. О своих планах участвовать в эксперименте ранее заявляли компании Danone, «Карат» и «Галактика».

Стоит отметить, что еще феврале крупные отечественные супермаркеты предупредили о возможных задержках поставок молочных и кисломолочных продуктов из-за приказа Минсельхоза об обязательном оформлении ветеринарных сопроводительных справок на пакетированные молочные продукты.

Ранее стало известно, что в России также появится единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке. Распоряжение утверждает модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации. В частности, согласно документу, каждому товару должен присваиваться уникальный код, а единая информационная система маркировки будет хранить всю информацию, генерируемую всеми участниками системы в процессе жизненного цикла товара.

Уточняется, что код маркировки будет защищаться с помощью российских криптографических технологий. Координатором системы маркировки товаров средствами идентификации назначен Минпромторг России. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере маркировки товаров возложено на Минфин, контролировать функционирование системы и деятельность оператора будет Минкомсвязь.

Минздрав сообщал о намерении создать ЗОЖ-маркировку полезных продуктов на российском рынке. Одним из рабочих вариантов для маркировки полезных продуктов является символ «Здоровое питание». В Минздраве РФ полагают, что данные меры помогут сократить число людей, страдающих от ожирения.