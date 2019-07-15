Грузинский протест против России выродился в ярмарку для хипстеров

Знаменитые грузинские протесты, начавшиеся в Тбилиси 20 июня и так вдохновившие либералов в РФ, сегодня окончательно выродились в смесь тусовки хипстеров и ярмарки-продажи самопальных товаров по принципу «Дяденька, купи кирпич!» По мнению местных экспертов, дней через десять пестрая толпа перед парламентом может окончательно исчезнуть — если, конечно, ее спонсоры не решатся на новую серьезную провокацию.

В последний день своего пребывания в Тбилиси корреспонденты Федерального агентства новостей пришли на проспект Руставели и своими глазами убедились — «протестный заряд» у здания парламента Грузии постепенно, но неумолимо угасает.

Например, вечером 13 июля прекратили голодовку два «независимых», но явно ангажированных партией «Национальное движение» участника акции на проспекте Руставели. С 21 июня они жили в палатках у парламента немым укором власти. Но теперь заявили, что «по просьбе товарищей отправляются восстанавливать здоровье в больницу». Это выглядит логично — в последние дни в Тбилиси похолодало и пошли дожди, и голодать напоказ этим лентяям стало некомфортно.

Последние несколько митингов у здания парламента уже и близко не собирают той «критической массы» людей, которая необходима для перекрытия дорог и давления на власть. Похоже, у «националов» иссякают финансы, собранные по западным посольствам на организацию протестов. Так что ежевечерне перед парламентом топчется сотня-другая одних и тех же персонажей — вроде тех стариканов, один из которых держит в руке американский флаг, а другой — флаг НАТО.

Сегодня на митинги на Руставели приходят, как правило, сами члены оппозиционных партий, активисты, финансируемые из партийных касс, а также всяческие «координаторы» и «кураторы». Другую часть «митингующих» составляют рядовые прохожие, интересующиеся политикой туристы, сотрудники полиции, скорой помощи, съемочные группы телекомпаний со своей техникой и автомобилями, а также журналисты печатных и электронных СМИ. Последние берут интервью друг у друга и вообще у кого ни попадя, создавая ощущение важности происходящего.

Здесь же присутствуют «мобилизованные» активистами и кураторами граждане из числа «социально неблагополучных лиц». Обычно такие лица роются в мусорных баках, стоящих в тбилисских дворах, но по случаю очередной революции они тоже решили «ухватить долю малую». Впрочем, по мере иссякания финансовых средств у организаторов даже «асоциалов» здесь становится все меньше…

Смена составов произошла и среди ораторов, выступающих перед толпой. Куда-то исчезли пламенные трибуны, истошно оравшие о «российской оккупации» и требовавшие «снести эту власть к чертовой матери». Вместо свирепых бородатых мужиков с красными глазами сейчас у микрофона выступают застенчивые дамы, рафинированные очкастые интеллигенты и даже одна застенчивая девушка в красном коротком балахоне. В общем, контингент ораторов от оппозиции в последние дни здорово измельчал.

Кроме того, протестная площадь теперь превратилась в ярмарку-продажу различных странных предметов «околопротестного» направления. Здесь можно купить футболки с лозунгами «Россия — оккупант», вино в бутылках с авторскими наклейками, сувенирные кружки, брелоки в виде потерянных территорий и прочие бессмысленные бирюльки. Интересуются ими в основном иностранцы, и то из числа тех, кто приехал вчера-сегодня. Остальным тбилисцам «протестная» символика давно не интересна.

Тем временем прокуратура Грузии продолжает вызывать на допросы граждан, подозреваемых в организации штурма здания парламента 20 июня. Следствие ведется по двум статьям — «Организация группового насилия или участие в нем» и «Мятеж с целью насильственного свержения конституционного строя или захвата госвласти, повлекший тяжкие последствия».



Пока что обвинения в организации беспорядков предъявлены депутату парламента Грузии от «националов» Нике Мелии. Парламент лишил Мелию депутатского мандата, но суд оставил его на свободе под залог. На депутата надели электронный браслет и запретили покидать дом без предупреждения полиции. Кроме того, были задержаны и помещены под арест на время следствия четверо граждан, которые обвиняются в наиболее активном участии в беспорядках.

Задержанные лидеры оппозиции ведут себя вызывающе и соглашаются на «опросы» только в присутствии судьи-магистранта. Прокуратура не возражает. После таких «опросов» оппозиционеры заявляют, что ничего нового от обвинения не услышали, так что и «никаких доказательств у прокуратуры нет».

Местные политологи говорят: опыт расследования предыдущих подвигов лидеров оппозиции подсказывает, что это дело будет вскоре замято и забыто. Ведь у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его соратников на Западе очень много влиятельных друзей и «болельщиков». Они в дипломатичной, а если надо — то и в резкой форме указывают Тбилиси на необходимость «мирного сосуществования» с оппозицией.

Тем не менее политологи констатируют — очередная попытка возвращения к власти Саакашвили и его соратников явно провалилась. Не удалось организаторам протестов подвигнуть грузин на подвиг, который сумел бы обеспечить в Грузии «фон» для еще одной цветной революции. Несмотря на все попытки реабилитации «Единого национального движения», а также на фальшивое разделение партии на несколько частей, они продолжают смотреться как единое целое. А в памяти грузин все еще очень свежи те бесчинства и беспредел, которые творило правительство Саакашвили.

По последним данным, 17 июля оппозиционеры намерены провести у парламента акцию под названием «голодовка протеста». Впрочем, легко предположить, что на этот раз желающих голодать напоказ просто не найдется — как говорится, революционная грузинская романтика окончательно разбилась о быт.