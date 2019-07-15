Лишенный средств якутский детский дом получил доступ к счетам

Якутск, 15 июля. Якутский детский дом остался без средств к существованию из-за суда над воспитанником, который подозревается в поджоге дачи замглавы поселка Сарданы Ринчиновой.

Директор детского дома, который находится в Хангаласском районе, Василий Ильин сообщил, что после публикаций СМИ счет учреждения разблокировали. Он добавил, что суд не учел тот факт, что подозреваемый в поджоге воспитанник не был в детском доме на момент инцидента.

Пока в детском доме нет воспитанников, они уехали отдыхать, но вернутся уже 18 июля. По решению суда детский дом должен выплатить 3 млн рублей, но у учреждения нет средств даже на оплату услуг поставщиков, передает «360».

Расследование уголовного дела пока продолжается. Материальный ущерб за предполагаемые действия воспитанника возложили на детский дом. Детский омбудсмен в Якутии Анна Соловьева считает, что директор учреждения должен обратиться в Конституционный суд.