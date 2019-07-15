Спасавший свой дом от паводка мэр из Иркутской области ушел в отставку

Иркутск, 15 июля. Глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, который оказался в центре скандала, спасая свой дом от последствий паводка с помощью коммунальной спецтехники, ушел в отставку. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Свою отставку Худоногов объяснил состоянием здоровья. Местная дума утвердила решение мэра Нижнеудинского района покинуть пост, передает «Интерфакс».

Напомним, скандал вокруг Худоногова разгорелся после публикации в Сети видео, на котором коммунальная спецтехника откачивает воду с якобы принадлежащего мэру участка. Когда запись разместили в Интернете, Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

Выяснилось, что 2 июля мэр, воспользовавшись служебным положением, дал указание сотрудникам МКУ «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» доставить на его участок спецтехнику и откачать воду. В результате СК возбудил в отношении Худоногова уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, пишет «АиФ». После этого глава федеральной комиссии по ликвидации последствий наводнения федеральный вице-премьер Виталий Мутко потребовал снять мэра с поста. Также по решению президиума политсовета иркутского регионального отделения «Единой России» Худоногова исключили из партии, сообщает телеканал «360».

Сергей Худоногов занимал пост главы Нижнеудинского района в течение 25 лет. С 1994 по 2015 годы он переизбирался на должность шесть раз.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей. Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна в два раза превысил критическую отметку. Наводнение затронуло 107 населенных пунктов региона, сообщает «Царьград». Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы пострадали больше остальных. Паводок коснулся 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них полностью разрушены.

Жертвами паводка в Иркутской области стали 25 человек. Как ранее сообщили в экстренных службах региона, число госпитализированных после наводнения выросло до 647 человек.