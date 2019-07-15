СМИ узнали о просьбе Сечина для развития Арктики

Москва, 15 июля. Глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин изложил в письме российскому лидеру Владимиру Путину от 26 июня план нового проекта развития Арктики, на который требуется 2,6 триллиона рублей льгот.

По данным издания «Ведомости», взамен нефтяные предприятия готовы будут инвестировать в регион от пяти до восьми с половиной триллионов рублей.

Согласно информации газеты, Сечин попросил российского президента поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий так называемый специальный режим для инвесторов. Глава государства, указывает издание, поручил председателю Кабмина РФ Дмитрию Медведеву изучить инициативу руководителя «Роснефти».

По подсчетам Сечина, вклад проекта в ВВП страны до 2050 года может достичь 2% за 12 месяцев, а в федеральный бюджет — 4,4 триллиона рублей.

Напомним, в феврале сообщалось, что «Роснефть» просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых, как с полученным вычетом для Самотлорского месторождения сроком на 10 лет. Отмечалось, что вычет для Приобского месторождения нужен из-за «высокой обводненности».