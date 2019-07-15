Аналитики CSIS рассказали о роковых ошибках американских войск в Афганистане

Вашингтон, 15 июля. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад об ошибках военного планирования США, которые привели к втягиванию американцев в затяжной конфликт в Афганистане. Автором работы стал полковник Морской пехоты США в отставке Марк Кансиан, который служил во Вьетнаме и принимал участие в операции «Буря в пустыне», а также работал в военном ведомстве Америки.

В докладе под названием «Расскажите, чем это кончится: военное консультирование, стратегические цели и «бесконечная война» в Афганистане» отмечается, что ключевая цель подготовки этого аналитического материала не столько дать рекомендации, как победить в войне, подобную той, что была в Афганистане, сколько дать американским военнослужащим шанс оценить, стоит ли ввязываться в такие конфликты в будущем.

В начале октября 2001 года Вашингтон начал военную операцию в Афганистане. Спустя практически 18 лет американцы по-прежнему находятся в этой стране. По мнению аналитика CSIS, уже на самой первой фазе была допущена роковая ошибка.

Несмотря на заявления политиков о необходимости уничтожения «Аль-Каиды»1 (запрещена в России) и ответа на атаки 11 сентября, американские военные не особо понимали, какие цели преследуют и как надолго им придется застрять в этой стране, передает RT.

В докладе указывается, что на сегодняшний день нет фактов, которые говорили бы о том, что на высшем уровне когда-либо обсуждалась связь между желаемыми конечными итогами и необходимыми для их достижения потугами.

«Вследствие отсутствия таких обсуждений, а также нежелания или неспособности военных связывать поставленные цели с требующимися усилиями США увязли в затяжном и затратном конфликте, исход которого до сих пор не ясен», — следует из документа.

По словам автора, неспособность американской армии верно оценить продолжительность военного конфликта в Афганистане объясняется огромным количеством причин. Так, существенным образом сказалась «гордыня, обусловленная статусом сверхдержавы, обладающей военным превосходством», говорится в материале.

Эксперт CSIS также обращает внимание на то, что действия Вашингтона отличались безразличием «к тому, что ценности других государств могут отличаться от американских» и незнанием истории Афганистана, например, войны, которую вела там Британия в 19 веке.

Накануне руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом положение дел в Сирии и Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.