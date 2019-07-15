Женщина и ее дочь утонули в технологическом водоеме в Кузбассе

Кемерово, 15 июля. Женщина и ее дочь утонули в технологическом водоеме в кемеровском городе Белово в воскресенье, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

Сообщение о том, что в технологическом водоеме утонули 31-летняя женщина и ее семилетняя дочь, поступило накануне.

Отмечается, что женщина с десятилетним сыном и семилетней дочерью, а также с родственниками купались в технологическом водоеме, несмотря на установленные на берегу таблички «Купаться запрещено».

По данным СК, в воде мальчика стало сносить к другому берегу, мать с девочкой пытались помочь ему, однако их затянуло в водоворот. Родственникам удалось спасти мальчика. В ходе поисковых мероприятий были найдены тела женщины с дочерью в 20 метрах от места, где они утонули.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии и причина смерти погибших, отметила «Газета Кемерова». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.