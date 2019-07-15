Германия не будет терпеть издевательский торг Украины по вопросу «Северного потока — 2». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Необходим Европе

Газопровод «Северный поток — 2» нужен Европе и Германии, поэтому у Европейского союза не получится его остановить. Такое заявление сделал глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог» экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.

Он заметил, что в ближайшем будущем Европе понадобятся большие объемы природного газа, а самым экологическим и выгодным способом его поставок является «Северный поток — 2».

«Если до 2038 года мы откажемся от угля, то «Северный поток — 2» просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ. В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объемы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление, чтобы это было экологически и экономически приемлемо, только за счет «Северного потока —2», — сказал Пофалла.

Также бывший немецкий министр сообщил, что, несмотря на все попытки стран Европы помешать строительству российского газопровода, «Северный поток — 2» будет достроен. Помехи в этом процесс лишь увеличат «расходы на строительство и эксплуатацию», добавил Пофалла.

Реальная жизнь

Как отметил Андрей Иванов, немецкий политик абсолютно прав. Прежде всего, в подходе к проблеме.

«Есть всякие разговоры и попытки устроить политический торг, а есть реальная жизнь, от которой не уйти. Европа собирается отказаться от угля, так как он загрязняет атмосферу. Россия, кстати, давно перешла с угля на газ. Альтернативы российскому газу тоже в ближайшее время не предвидится. Потому что «Северный поток — 2» почти достроен и за счет России, а вот терминалы для приема судов с американским СПГ, который дороже, европейцам придется строить за свой счет», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, альтернативная энергетика это хорошо, но в должной мере растущие потребности Европа пока обеспечить не может. Остальное — тоже на уровне фантастики.

«Скажем, теоретически Европа смогла бы получать газ из Ирана, Кувейта или Туркмении. Но политических проблем по этим направлениям так много, что об этом и речи не идет. А российский газ — вот он, бери. Надо признать, что на высоком уровне очевидная мысль, основанная не на эмоциях, а на здравом смысле, прозвучала сейчас в первый раз. Но это не значит, что от здравого смысла вообще собирались отказаться, дальше терпеть издевательский торг со стороны Украины или вкладываться в покупку дорогого американского СПГ», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в Австрии заявили, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» положит конец «украинской монополии» в вопросах транзита газа.