Гройсман заявил о важности закачки газа в хранилища Украины

Киев, 15 июля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» необходимо закачать достаточные объемы газа в свои хранилища. Это позволит не повышать цену на топливо для потребителей в осенне-зимний период, сказал политик в эфире телеканала «Украина».

Как утверждает Гройсман, сейчас «Нафтогаз» может закачать в хранилища Украины не менее 20 миллиардов кубометров газа по приемлемой цене. По словам украинского премьер-министра, благодаря этому можно будет не повышать тарифы во время предстоящего отопительного сезона, передает RT.

Ранее Гройсман уже заявлял, что не видит причин для повышения цены на газ для населения Украины. Он пообещал следить за действиями «Нафтогаза», чтобы не допустить роста стоимости.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» планирует снизить цены на газ для украинцев в июле на 10,4%. Уменьшение стоимости топлива стало возможным в связи со снижением цены газа на внешнем рынке. Кроме того, в офисе президента Украины отметили, что страна увеличила собственную добычу газа.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года Киев увеличил стоимость газа для населения до 300 долларов за тысячу кубометров. Рост цены составил 23,5%. Повышение стоимости было связано с требованием Международного валютного фонда для предоставления очередного кредитного транша. Как заявляют в команде нового президента Украины Владимира Зеленского, МВФ не настаивает на дальнейшем росте стоимости газа.