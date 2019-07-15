Политолог сомневается, что десять суток исправят организаторов незаконного митинга в Москве

Москва, 15 июля. Политолог Олег Матвейчев сомневается, что штраф или арест исправят Любовь Соболь, Илью Яшина или Ивана Жданова, организовавших незаконный митинг в Москве, и надеется, что Госдума ужесточит наказание за подобные провокации уже осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 25 провокаторов на незаконном митинге в Москве. В числе задержанных и организаторы мероприятия. Участники несанкционированного митинга попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома и не реагировали на требования страж порядка прекратить беспорядки. Их задержали за административные правонарушения по статье 20.2 КоАП России.

Как пишет издание «Политика сегодня», официально мероприятие в Новопушкинском саду заявляли как встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Акция изначально не была согласована с властями Москвы. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник сообщил, что «встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы» подпадает под федеральнный закон об организации митингов.

При этом «кандидатов» на митинг явилось минимум восемь. Это Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров из «Яблока», Юлия Галямина, Дмитрий Гудков из команды сына бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Иван Жданов — от блогера Алексея Навального.

Выяснилось, что в конце недели они сдали почти 40 тысяч подписей в Мосгоризбирком в свою поддержку, но в числе автографов были подписи не только живых, но никогда не существовавших людей. В регистрации на выборы им было отказано.

Политолог Олег Матвейчев считает, что доказательством «честности» кандидатов могли быть толпы людей, вышедшие на их поддержку на улицу, однако на «встречу» пришли только несколько сотен человек. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» подчеркнул, что никаких подписей организаторы митинга на самом деле не собрали, большинство автографов были фальсифицированными.

Как пишет издание, малочисленный протест не стал довольствоваться просторами Новопушкинского сада. Около здания мэрии Москвы некоторые накидывались на полицейских, требовали отставок чиновников. К 20.00 у Мосгоризбиркома, когда митингующие развернули палатки, полиция убедительно попросила всех разойтись. По мнению политолога, все, что делали организаторы митинга, абсолютно несанкционированно.

«Полицейские и терпели до последнего, потому что надеялись, что люди побузят и успокоятся. Зачем им специально какое-то насилие применять? Но у них цель была другая – спровоцировать на задержания», — добавил он.

Позже одной из первых была задержана Соболь, набросившаяся на полицейских. Также задержали кандидата от Навального, Жданова, потом и Яшина. Всего правоохранители задержали 25 провокаторов.

Как уточнил политолог, штраф или арест не исправят Соболь, Яшина или Жданова. Он выразил надежду, что Госдума ужесточит наказание за провокации на митингах уже осенью. Эксперт напомнил, что существующее за такие нарушения наказание в российском законодательстве не пугает людей. Политолог сомневается, что десять суток исправят организаторов незаконного митинга в Москве.

«Нужно, чтобы штрафы были существенные: годовую зарплату, например. Заключения должны быть месяц, два, три, а не пару или десяток дней. Тогда шалить таким образом люди перестанут. Своими действиями они сейчас привели к тому, чтобы это ужесточение пришло быстрее. На них никак арест на десять суток не повлияет. Они будут десять суток в социальных сетях бесноваться о том, что это невинные люди. Хотя невинных людей они просто подставили», — резюмировал он.

Стоит отметить, что с самого начала предвыборной кампании в Мосгордуму в СМИ неоднократно появлялась информация о фальсификации подписных листов в пользу юриста «ФБК» Любови Соболь. В конце июня сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписных листов в пользу Соболь.

В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен «подпольный офис», в котором осуществлялась фальсификация документов. На видео можно увидеть агитационные плакаты, а также листовки в поддержку Соболь.