Определен идеальный для здорового образа жизни напиток

Москва, 15 июля. Научные сотрудники из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук определили, что в качестве идеального напитка для людей, придерживающихся здорового образа жизни, может стать безалкогольное питье на основе топинамбура.

Как отметили исследователи, топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами. В частности, его используют в производстве медикаментов, необходимых для коррекции метаболизма при сахарном диабете, ожирении, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Учитывая растущий интерес россиян к здоровому питанию на основе натуральных продуктов и ингредиентов, эксперты полагают, что топинамбур может стать подходящей добавкой к здоровому рациону, передает RT.

Данное растение содержит полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин. Белок топинамбура содержит полный набор ценных аминокислот, подчеркивают российские исследователи. Помимо этого, топинамбур содержит калий, магний, кальций и другие полезные минералы.

В своих научных материалах ученые поясняют, что для создания приятного вкуса в полезные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки.

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