Трампа обвинили в расизме и ксенофобии

Вашингтон, 15 июля. Члены Демократической партии США обрушились с критикой на хозяина Белого дома Дональда Трампа за его высказывания в отношении женщин-демократок.

Как напоминает «Газета.ru», накануне американский президент, как это водится, написал в персональном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter очередной пост, который, собственно, и вызвал недовольство у демократов.

«Прогрессивные» женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством», — высказался Трамп.

При этом одним только постом президент США не ограничился: хозяин Белого дома предложил женщинам-парламентариям от Демократической партии вернуться в свои страны и показать, как нужно управлять.

«Я думаю, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет счастлива устроить бесплатные поездки», — резюмировал американский лидер.

Как сообщает Царьград, в «ответном слове» руководитель нижней палаты американского парламента в своем аккаунте в Twitter написала, что «отвергает ксенофобские комментарии Дональда Трампа, которыми можно разделить нацию».

Высказали свое крайне отрицательное мнение к пассажу президента и другие члены Демократической партии, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар.

В частности, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Берни Сандерс назвал Трампа «расистом» и призвал объединиться, чтобы добиться равенства для всех, пишет RT.