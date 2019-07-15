Порошенко заявил о наличии у его партии «наилучшего» кандидата на пост премьера

Киев, 15 июля. Пятый президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что у его политической силы уже есть кандидатура на пост будущего главы правительства страны. Об этом политик заявил в эфире телевизионного канала ICTV.

«У «Европейской солидарности» есть кандидатура премьера. По моему мнению, она достойная, она наилучшая», — рассказал экс-глава Украины.

Он обратил внимание на то, что партия сможет предложить кандидатуру сразу, «как будет определен состав украинской Рады».

Однако на уточняющий вопрос, собирается ли он претендовать на должность премьера, Порошенко сказал, что должность президента — это высшая должность. По его словам, после президентской должности «идти некуда».

«Это кризис карьерного жанра, так как далее идти некуда», — резюмировал Порошенко.

Выборы в парламент Украины назначены на воскресенье, 21 июля.

Ранее бывший советник четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал, когда начнутся массовые аресты соратников Порошенко, а также задержание самого экс-президента. Он указал на то, что в настоящее время главной помехой для ареста Порошенко является нахождение у власти его кума, руководителя генеральной прокуратуры Юрия Луценко, поэтому, как только украинская власть полностью поменяется, приступят к массовым арестам.

Портнов также напомнил, что сегодня полиция ведет расследования по восьми уголовным делам, возбужденным в отношении Порошенко. При этом, по его словам, как минимум одно из них позволяет уже в августе арестовать пятого президента.