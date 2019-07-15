Три человека погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Якутии

Якутск, 15 июля. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Якутии. Также в ДТП пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 15 июля в 11.00 по местному времени (05.00 по Москве) на 140-м километре федеральной автодороги «Вилюй», в 45 километрах от населенного пункта Бердигестях Горного района. Здесь столкнулись перевозивший пассажиров микроавтобус Toyota Hiace и грузовой автомобиль Mitsubishi Canter. В Toyota находились 12 человек, включая водителя. Все пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу Горного района.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя микроавтобуса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Якутии. Предполагается, что Toyota выехала на встречную полосу, пытаясь совершить обгон. Для установления причин аварии на место происшествия направили оперативно-следственную группу, сообщает телеканал «360».