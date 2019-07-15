В Германии объяснили, почему «Северный поток — 2» будет достроен

Берлин, 15 июля. Российский газопровод «Северный поток — 2» нужен Европе и Германии, поэтому Европейский союз не сможет его остановить. Об этом заявил председатель немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог», бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла в интервью таблоиду Deutschlandfunk.

Он обратил внимание на то, что в ближайшей перспективе Европе будут нужны большие объемы природного газа, а самым экологическим и выгодным методом его поставок является «Северный поток — 2».

«Если до 2038 года мы откажемся от угля, то «Северный поток — 2» просто необходим, потому что в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ», — указал Пофалла.

Немецкий политик отметил, что, невзирая на все попытки Запада помешать возведению газопровода, «Северный поток — 2» достроят. А все преграды в этом процессе, по словам бывшего министра, только увеличат «траты на строительство и эксплуатацию».

Напомним, «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от побережья Российской Федерации до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, последняя до сих пор не дала разрешение на строительство. Среди европейских государств «Северный поток — 2» поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Берлин неоднократно подчеркивал, что проект носит сугубо экономический характер и никак не связан с политикой.

Против выступают США и Украина. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ), а Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского голубого топлива.

Накануне СМИ сообщили, что датские власти могут пересмотреть позицию по проекту «Северный поток — 2».