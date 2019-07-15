Киев, 15 июля. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев рассказал о важности снятия блокады с Донбасса. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook. По словам парламентария, снятие блокады — одно из условий достижения мира на этой территории.

Украинский депутат заявил о важности снятия блокады с Донбасса. Он напомнил, что мир достигается не только путем переговоров. По словам Мураева, нужны практические шаги, доказывающие добрую волю.

«Чуть ли не главный из них — снятие блокады Донбасса, установленной именно как проявление злой воли. Как знак того, что люди и территории на самом деле Украине не нужны», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.

Зеленский отметил, что Киев может рассмотреть возможность снятия экономической блокады с Донецкой и Луганской Народных Республик. Однако для этого жителям Донбасса придется выполнить одно условие украинских властей.

«Это может произойти при условии возвращения предприятий в Донбассе под контроль Киева», — поставил ультиматум украинский президент.

При этом Зеленский заявил, что на юго-востоке становится спокойнее, напомнив об отводе сил и техники на линии соприкосновения с ЛНР. В вопросе обмена пленными, по мнению президента Украины, также намечаются подвижки. По его словам, камнем преткновения пока остается несовпадение списков.

Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном снятии блокады с Донбасса. По мнению политика, Киеву стоит сесть за стол переговоров, а не выдвигать ультиматум.

Мирошник напомнил, что Киев в одностороннем порядке ввел экономическую блокаду, решением СНБО Украины было прекращено любое взаимодействие между предприятиями в Донбассе и подконтрольной Киеву частью Украины.

В ответ на эти действия «последовала не национализация, а введение внешнего управления на брошенных предприятиях, чтобы десятки тысяч людей не остались без работы».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.