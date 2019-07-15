Любовь Соболь выпустили из ОВД. События дня. ФАН-ТВ

Соболь выпустили из ОВД Любовь Соболь выпустили из ОВД. Ранее юриста «ФБК» задержали на незаконном митинге у здания Мосгоризбиркома. Поведение провокаторши показало, что решение снять ее с выборов было верным. И дело даже не в том, что она сознательно нарушила закон: занялась подкупом избирателей и подделыванием подписей. В самом центре Москвы оппозиция устроила локальный майдан с агрессивными речевками и шествиями по городу. Спокойный митинг — не для них. Оппозиционеры стали открыто провоцировать полицейских. Следствием этого стало задержание Соболь, Яшина, Жданова и других подельников Навального. Пять баллов за актерское мастерство: Соболь даже сбежала с территории ОВД, чтобы ее сторонники получили еще одно видео задержания. Последует ли наказание за незаконные действия? Мы будем следить за развитием событий. Но, похоже, оппозиции нравится играть в подобные игры.

«112 Украина» отменил показ фильма Стоуна «Кина не будет»! Канал «112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Причиной стали угрозы со стороны националистов. Сейчас это уже просто слова, а ранее они переросли и в действия. Неизвестные обстреляли здание телеканала из гранатометов. Руководство «112» канала объясняет, что переживает за безопасность своих сотрудников. Напомним, в своем фильме Стоун пытался разобраться в кризисе на Украине. Режиссер взял интервью у президента России, с Владимиром Путиным он обсудил, в частности, устроенную украинскими моряками провокацию в Керченском проливе.

Мэр Нижнеудинского района подал в отставку Глава Нижнеудинского района Иркутской области ушел в отставку. Накануне Сергей Худоногов написал заявление, за принятие отставки проголосовали 14 из 19 депутатов. Впрочем, это решение ожидаемо. Против мэра уже возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В сети появились кадры по которым видно, что во время наводнения коммунальщики в первую очередь ликвидировали последствия в доме чиновника. А в это же время местным жителям приходилось самостоятельно бороться с последствиями стихии.