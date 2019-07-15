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8:35 15 Июля 2019

Любовь Соболь выпустили из ОВД. События дня. ФАН-ТВ

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Соболь выпустили из ОВД

Любовь Соболь выпустили из ОВД. События дня. ФАН-ТВ

Любовь Соболь выпустили из ОВД. Ранее юриста «ФБК» задержали на незаконном митинге у здания Мосгоризбиркома. Поведение провокаторши показало, что решение снять ее с выборов было верным. И дело даже не в том, что она сознательно нарушила закон: занялась подкупом избирателей и подделыванием подписей. В самом центре Москвы оппозиция устроила локальный майдан с агрессивными речевками и шествиями по городу. Спокойный митинг — не для них. Оппозиционеры стали открыто провоцировать полицейских. Следствием этого стало задержание Соболь, Яшина, Жданова и других подельников Навального. Пять баллов за актерское мастерство: Соболь даже сбежала с территории ОВД, чтобы ее сторонники получили еще одно видео задержания. Последует ли наказание за незаконные действия? Мы будем следить за развитием событий. Но, похоже, оппозиции нравится играть в подобные игры.

 

«112 Украина» отменил показ фильма Стоуна

Любовь Соболь выпустили из ОВД. События дня. ФАН-ТВ

«Кина не будет»! Канал «112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Причиной стали угрозы со стороны националистов. Сейчас это уже просто слова, а ранее они переросли и в действия. Неизвестные обстреляли здание телеканала из гранатометов. Руководство «112» канала объясняет, что переживает за безопасность своих сотрудников. Напомним, в своем фильме Стоун пытался разобраться в кризисе на Украине. Режиссер взял интервью у президента России, с Владимиром Путиным он обсудил, в частности, устроенную украинскими моряками провокацию в Керченском проливе.

 

Мэр Нижнеудинского района подал в отставку

Любовь Соболь выпустили из ОВД. События дня. ФАН-ТВ

Глава Нижнеудинского района Иркутской области ушел в отставку. Накануне Сергей Худоногов написал заявление, за принятие отставки проголосовали 14 из 19 депутатов. Впрочем, это решение ожидаемо. Против мэра уже возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В сети появились кадры по которым видно, что во время наводнения коммунальщики в первую очередь ликвидировали последствия в доме чиновника. А в это же время местным жителям приходилось самостоятельно бороться с последствиями стихии.

 

ДТП в Башкирии

Любовь Соболь выпустили из ОВД. События дня. ФАН-ТВ

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Башкирии. Авария произошла на трассе Уфа-Белорецк. Автобус ехал в Набережные Челны. По версии следствия, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. В салоне находились 39 человек, шесть из них погибли, 12 пострадали.

 