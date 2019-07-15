Россиянам хотят выделить дополнительный выходной

Москва, 15 июля. Россиянам для прохождения диспансеризации один раз в год могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день.

По данным «Российской газеты», сейчас в российском правительстве прорабатываются различные варианты освобождения от работы граждан для прохождения диспансеризации.

Напомним, что в начале месяца премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в стране в текущем и следующем годах будет проведена Всероссийская диспансеризация.

По планам, только в 2019-м медицинские осмотры пройдут более 60 миллионов граждан. Эксперты отмечают, что это колоссальная цифра – к примеру, в прошлом году диспансеризацию прошли 21 млн.

В целом же с 2013 по 2017 годы медицинские осмотры прошли почти 215 миллионов россиян. Оказалось, что почти каждый третий житель России нуждаются в лечении, сообщает «Газета.ru».

В связи с этим в Минздраве было принято решение, что граждане старше 40 лет должны проходить медицинские осмотры ежегодно, а не раз в три года, как было ранее. С такой же частотой проходят диспансеризацию пенсионеры и предпенсионеры.

Теперь право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров предлагается закрепить законодательно и гражданам от 40 лет. При этом в Академии труда и социальных отношений полагают, что может быть принято решение о предоставлении двух или трех выходных на диспансеризацию.