Корабли ТОФ уничтожили «врага» крылатыми ракетами «Москит» в Японском море

Москва, 15 июля. На тренировочных учениях в акватории Японского моря корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) Российской Федерации нанесли удар по морской цели. Об этом заявил журналистам руководитель отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Он отметил, что цель была надводной, имитирующей корабль условного «врага». Удар крылатыми ракетами «Москит» наносили корабли Приморской флотилии.

Пуск двух ракет с промежутком в несколько секунд произвели эскадренный миноносец «Быстрый» и ракетный катер «Р-24». Обе ракеты в указанное время ликвидировали цель — большой корабельный щит, на расстоянии свыше 60 километров, указал Воскресенский.

Отмечается, что совместно с кораблями маневры осуществляли два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Выполнение учения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, истребители, противолодочные самолеты и дроны.

В конце июня противолодочные корабли ТОФ уничтожили субмарину «противника» в Японском море в ходе учений.