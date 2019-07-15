Основателя «Нового потока» Мазурова задержали в Москве

Москва, 15 июля. Председателя совета директоров АО «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали в московском аэропорту «Шереметьево». Ему предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу, говорится в заявлении компании.

Мазурова задержали 13 июля сразу после его возвращения из заграничной командировки. Основателя «Нового потока» принудительно доставили в Следственный департамент МВД РФ. В пресс-службе компании заявили, что в организации считают неправомерными действия в отношении Мазурова. Как сообщают в «Новом потоке», председатель совета директоров компании еще 11 июля добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал «подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам».

Также в пресс-службе компании отметили, что 5 июля 2019 года следователь Следственного департамента вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее это решение отменили. В связи с этим в АО «Новый поток» считают, что недоброжелатели Мазурова оказали давление на следствие, сообщает «Пятый канал». Представители компании подчеркнули, что председатель совета директоров не собирался скрываться от следствия и выезжать из России, а также был готов ответить на все вопросы сотрудников следственных органов.

Как сообщает «Коммерсант», Мазурова подозревают в хищении кредитных средств сразу нескольких банков: Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка. По данным издания, общая сумма средств, которые предположительно присвоил председатель совета директоров АО «Новый поток», составляет 3 миллиарда долларов. 15 июля состоится заседание суда, по итогам которого будет избрана мера пресечения в отношении Мазурова.

Дмитрий Мазуров является учредителем группы компаний «Новый поток» (New Stream Group), сообщает «ФедералПресс». Основным активом организации являлся Антипинский нефтеперерабатывающий завод, однако в мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации НПЗ перешел под управление Сбербанка, выступающего основным кредитором «Нового потока». После этого нефтеперерабатывающий завод продали совместному предприятию Сбербанка и азербайджанской Socar — компании «Сокар Энергоресурс».