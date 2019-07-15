Политолог объяснил, почему Соболь и Яшина необходимо привлечь к уголовной ответственности

Москва, 15 июля. Задержанных за провокации во время несогласованного митинга возле здания Мосгоризбиркома «оппозиционеров», среди которых Любовь Соболь и Илья Яшин, нужно наказать уголовной ответственностью. Таким мнением поделился политолог Юрий Самонкин.

На несанкционированном митинге в столице, который был организован под предлогом «встречи с избирателями», за провокации был задержан целый ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Среди задержанных оказались муниципальный депутат Илья Яшин и юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь, которая призывала остальных участников митинга провоцировать сотрудников правоохранительных органов и сама фактически набросилась на полицейских.

Глава АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин полагает, что оппозиция попыталась использовать вердикт Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, уличенным в махинациях, в качестве причины для незаконного митинга. Но полиция сработала четко, разумно и быстро.

«Наша правоохранительная система сработала оперативно и грамотно: избежав массовых беспорядков и провокаций со стороны участников митинга, полицейские задержали ряд кандидатов, которые и устраивали эти беспорядки», — подчеркнул эксперт в интервью изданию «ПолитРоссия».

По его мнению, за прошедшие беспорядки провокаторов нужно наказывать в соответствии с уголовным законодательством. Он напомнил, что в РФ за участие в незаконных митингах применяются только нормы Кодекса об административных правонарушениях. Самонкин уверен, что в конкретном случае необходимо пересмотреть законодательство.

«Речь идет не только о репутации предстоящих выборов в Мосгордуму, но и о незаконных протестах, которые могут угрожать безопасности граждан», — указал эксперт.

Он обратил внимание на тот факт, что оппозиция вновь решила прибегнуть к грязным способам.

Ранее сообщалось, что оппозиционные кандидаты в Мосгордуму вывели на незаконный митинг сотрудников своих штабов.

Отметим, что Соболь и ее единомышленники изначально планировали провокацию, а не «мирный митинг». Например, ими были заказаны палатки и биотуалеты, чтобы организовать долгосрочную акцию протеста по сценарию Майдана на Украине.

Напомним, что поводом для снятия Соболь с выборов стала подделка подписей ее штабом. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, к середине агитационного периода Соболь собрала 500 подписей, меньше чем через семь дней она заявила, что ее поддержали 2162 человека. Позже полиция выявила группу, которая готовила фальшивые подписные листы в специальном цехе. У Соболь обнаружили 725 поддельных документов.