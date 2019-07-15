Оппозиция в РФ пытается воплотить в жизнь сценарии иностранных диверсантов, считает Федоров

Москва, 15 июля. По мнению депутата Государственной думы Евгения Федорова, случившееся накануне у здания Мосгоризбиркома есть не что иное, как провокация, направленная на уничтожение России.

Размышлениями на тему российский парламентарий поделился в интервью «НьюИнформ», добавив, что незаконный митинг в Москве устроила группа иностранных диверсантов.

«У нас есть Уголовный кодекс, в котором прописаны составы преступлений. Соответственно, через суд нужно Соболь привлечь к ответственности по этим составам. Ее и за подделку подписей нужно привлечь», — заявил депутат.

Напомним, что незаконный митинг в поддержку так называемых «оппозиционных кандидатов», не допущенных до выборов в Московскую городскую думу, начался накануне днем.

Все дело в том, что эксперты Мосгоризбиркома, проверив подписи избирателей, якобы подданных в поддержку уже бывших кандидатов, выяснили, что большое количество автографов бракованные.

В свою очередь, «оппозиционеры» во время «митинга» пытались устроить в Москве, по сути, локальный майдан с агрессивными лозунгами, и всячески провоцировали столкновения, мотивируя правоохранителей на задержания.

«Задачи, которые ставили организаторы и участники сегодняшнего противозаконного шабаша, – уничтожить наше население, детей, сжечь наши города», — заявил Евгений Федоров.

«Мы же знаем, чем заканчиваются майданы. Например, в Ливии, Сирии, на Украине, в Грузии. Понятно, что это сценарий, который воплощают в жизнь иностранные диверсанты, задача которых состоит в уничтожении нашего Отечества», — констатировал российский депутат.

Напомним, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь оказалась фигурантом скандала – «оппозиционер» нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу.

При этом, как заявил член Общественной палаты Илья Ремесло, члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а многих вовсе не существует.