Британия и Италия выполнят наблюдательный полет над РФ

Москва, 15 июля. Итальянские и британские военнослужащие выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Российской Федерацией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу. Об этом рассказал руководитель российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью изданию Вооруженных сил «Красная звезда».

По данным газеты, полет иностранных военных будет выполняться на румынском самолете наблюдения АН-30 с подмосковного аэродрома «Кубинка».

По словам Рыжкова, во время выполнения полета по согласованной траектории российские специалисты на борту будут следить за соблюдением вектора полета и применением предусмотренными соглашением приборами наблюдения.

Он добавил, что указанный тип самолета относится к классу машин, не предназначенных для применения оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное лицензирование, в котором также участвовали российские эксперты.

Параллельно Москва проведет наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Италией, сказал Рыжков.

Ранее в оборонном ведомстве РФ рассказали, что воздушную разведку у границ РФ на протяжении семи дней вели 18 иностранных летательных аппаратов.