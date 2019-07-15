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Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке

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Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 15 июля. Вертолет, совершавший рейс в Долину гейзеров на Камчатке, совершил жесткую посадку, сообщили в Кроноцком заповеднике.

По предварительным данным, посадка вертолета прошла благополучно, находившиеся на его борту люди не пострадали.

«Сегодня в 10.04 утра (01.04 мск.) вертолет Ми-8, выполняющий рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку. На его борту был технический груз и люди, его сопровождающие», — говорится в сообщении.

Как отметили в заповеднике, причины случившегося будет выяснять специальная комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий. 

Напомним, Долина гейзеров на Камчатке — это крупнейшее гейзерное поле в Евразии и одно из крупнейших в мире. На ее территории действует заповедный режим, но с 1992 года сюда организовываются вертолетные экскурсии.

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