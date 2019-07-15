Москва, 15 июля. Супруг экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергей Мохов поехал в баню, в том время как его супруга принимала участие в несогласованной акции у здания Мосгоризбиркома.

В своем Instagram Мохов рассказал, как провел день 14 июля, когда в центре Москвы оппозиционеры устроили провокационный митинг в пользу своих кандидатов в депутаты Московской городской думы.

«Поучаствовал на круглом столе про эвтаназию и право на смерть. Побольше бы таких событий, с градусом накала, профессиональными дискуссиями и легкой ноткой тревоги после. Довольный еду в баню», — написал он.

В это время его супруга организовала в Москве незаконный митинг, на котором провоцировала правоохранителей, была задержана, «сбежала» и снова была задержана полицейскими.

Напомним, накануне в российской столице за провокации в ходе незаконного митинга были задержаны несколько кандидатов в депутаты Московской городской думы, причисляющих себя к оппозиции. Среди них оказалась и Соболь, кандидатуру которой накануне сняли с выборов из-за подделанных подписей.

Отметим, что сотрудники органов охраны правопорядка до последнего момента не вмешивались в происходящее в ходе митинга, несмотря на его незаконность. Задержания начались лишь в тот момент, когда оппозиционеры стали открыто провоцировать полицейских и устанавливать палатки прямо на улице, чтобы превратить митинг в долгосрочную акцию.

Соболь оказалась фигурантом скандала, который может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а многих вовсе не существует.

Обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным политическим методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир.