В Генпрокуратуре Украины назвали причину удержания Вышинского

Киев, 15 июля. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в ходе публичного обмена мнениями в Facebook с бывшим лидером запрещенного в РФ «Правого сектора»1 Дмитрием Ярошем рассказала, зачем удерживают под стражей журналиста Кирилла Вышинского.

Как сообщает РИА Новости, скриншоты публичной переписки Сарган с Ярошем выложила на своей странице в социальной сети бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Как напоминает «Газета.ru», ранее бывший руководитель экстремисткой организации в ответ на приговор в Италии Виталию Маркиву предложил на территории Украины брать в заложники итальянских граждан.

В ответ на пост Яроша Сарган отметила, что главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского можно было бы «обменять» на задержанных в районе Керченского пролива во время провокации украинских моряков и других лиц.

В той же публичной переписке пресс-секретарь генерального прокурора Украины напомнила экс-лидеру «Правого сектора» где и когда состоится суд по мере пресечения журналисту.

Все это, считает бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, свидетельствует о том, что Кирилла Вышинского удерживают под стражей уже 14 месяцев, по сути, в качестве заложника.

«Сарган доступно объясняет причины, по которым второй год сидит в тюрьме журналист Вышинский. Обмен. Он заложник для обмена. Также Лариса показывает, как планируется организация давления на суд», — резюмировала экс-министр.

Как напоминает RT, Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года, обвинив в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

1 Организация запрещена на территории РФ.