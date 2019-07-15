Артист Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Москва, 15 июля. Российский артист Борис Клюев, известный широкой публике по работе в сериале «Воронины», рассказал о том, как борется с онкологическим заболеванием.

О том, что народный артист России болен раком стало известно год назад: актер обратился к врачам в связи с проблемами с легкими, однако после обследования был поставлен неутешительный диагноз.

Как пишут Дни.ру, сам Борис Клюев все это время в общении с журналистами старался обходить тему стороной, однако на днях, после того, как отметил 75-летие, решил рассказать о том, как борется с раком.

«Я болен, но продолжаю лечение», — сказал актер театра и кино, добавив, что черпает силы в любимой работе, семье и увлечениях.

Артист рассказал, что, несмотря на поставленный диагноз, болезнь никак не мешает ему работать – при этом он уже давно трудится без отпусков и практически без выходных дней. «Когда у Бориса Владимировича есть время, он спешит на дачу, где на большом участке растут розы. Именно любимые цветы дают ему возможность отвлечься от всех проблем и невзгод, а также не падать духом», — пишет StarHit.

Его также поддерживает супруга Виктория Клюева: с ней он живет в браке почти 45 лет.

Как напоминает «Газета.ru», Борис Клюев руководит кафедрой актерского мастерства в училище имени Михаила Щепкина. Сам народный артист РФ сыграл более ста ролей в театре и кино.

Добавим, что в марте другая звезда сериала «Воронины», российская актриса театра и кино Екатерина Волкова травмировалась, упав в помещение под сценой перед спектаклем. Как рассказала актриса своим подписчикам в Instagram, несчастный случай произошел перед премьерой спектакля «Город».