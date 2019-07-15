Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сябитова отреагировала на пародии Харламова на «Давай поженимся»

55
0 Оставить комментарий

Сябитова отреагировала на пародии Харламова на «Давай поженимся»

Москва, 15 июля. Соведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что ей не нравятся пародии Гарика Харламова на программу.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», артист Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов начал выкладывать в Instagram ролики, смонтированные из фрагментов шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Сябитова и ее соведущая Лариса Гузеева, сочли творческую инициативу комика обидной.

«То, что я вижу, не красит ребят, которые это делают. Хотя они очень талантливые, но, видимо, уже выдохлись в поиске тем. Поэтому выхватывают наши сюжеты из контекста, и им кажется, что это смешно. Это непрофессионально», — сказала Сябитова.

Ведущая сообщила, что видела лишь один из роликов Харламова, в котором пародисты «унизили» одного из героев программы.

«Именно с этим героем была трагическая история — мы рыдали, когда этот мужчина рассказывал про своих родителей, до чего они его довели. Получается, пародисты унизили человека, который поделился бедой», — рассказала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легкий клип для настроения ))

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

В то же время Сябитова признала, что если их программу пародируют, это говорит о ее популярности. Отметим, шоу «Давай поженимся» выходит в эфир уже более 10 лет. Пользователи Сети не раз обвиняли Розу Сябитову в том, что она эффективно использует свою популярность для раскрутки собственного брачного агентства, а также получения рекламных контрактов.

Ранее RT сообщил, что ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров