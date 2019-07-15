Молодежь стала «добычей» для оппозиции, пытающейся разрушить российскую государственность

Москва, 15 июля. Политолог Евгений Бень прокомментировал инцидент у здания Мосгоризбиркома, когда были задержаны представители оппозиции, среди которых была и горе юрист так называемого ФБК Любовь Соболь.

Напомним, что в воскресенье из-за провокаций во время незаконного митинга в полицию были доставлены ряд кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу, которые причисляют себя к оппозиции.

При этом необходимо отметить, что сотрудники полиции, несмотря на то, что все происходящее было далеко не законным, до последнего не вмешивались в вакханалию, которые творили «оппозиционеры».

Задержания начались тогда, когда собравшиеся стали открыто провоцировать стражей правопорядка и устанавливать палатки прямо на улице, чтобы превратить митинг в долгосрочную акцию.

По мнению политолога, главного редактора альманах-газеты «Информпространство» Евгения Беня, главная цель так называемой «оппозиции», финансируемой, кстати, из-за рубежа, заморочить голову молодежи.

«Конечно, молодым невтерпеж: хочется, чтобы было лучше, было развитие. Они не обладают должной политической грамотностью, вследствие чего становятся «добычей» для тех, кто ставит задачу разрушения российской государственности. И на этом они, собственно, и играют», — цитирует эксперта «Слово и дело».

Политолог напоминает, что «юрист» ФБК Любовь Соболь и другие граждане, которые накануне устраивали беспорядки, представляют интересы США, которые, понятное дело, не заинтересованы в существовании российской государственности.

«Понимая, что все равно они в меньшинстве, и что все равно они не могут легитимно достичь какого-то веса во власти, им остается только действовать по очень нехорошей, псевдореволюционной логике – чем хуже, тем лучше. И получается лицемерие налицо», — резюмировал Бень.

Напомним, Соболь оказалась фигурантом скандала — кандидат в депутаты Мосгордумы заведомо нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу.

При этом, как заявил член Общественной палаты Илья Ремесло, члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь.

Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а многих вовсе не существует.