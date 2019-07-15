Бахрейн готов инвестировать в Крым полмиллиарда евро

Манама, 15 июля. Бахрейнская инвестиционная компания готова вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, пишут «Известия».

Издание сообщает, что бахрейнские предприниматели уже несколько раз побывали в Крыму, где встретились с местными бизнесменами и чиновниками, после чего был подписан меморандум о сотрудничестве.

«До конца года мы готовы приступить к финансированию конкретного инвестиционного проекта. В ближайшее время планируется встреча для обсуждения всех деталей. С нашей стороны существует несколько приоритетных направлений, в которых мы заинтересованы. Но последнее слово за крымской стороной, которая должна указать, где они больше нуждаются в финансировании», — рассказал представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

По его словам, инвесторы готовы вкладывать в Крым солидные суммы, поскольку видят потенциал полуострова.

«Если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около 500 млн евро, а то и выше. Мы готовы к сотрудничеству и в других областях. В частности, рассматривается возможность строительства цементного завода, завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетической и других сферах», — подытожил Довина.

Напомним, нынешней весной в ходе Ялтинского международного экономического форума было заключено более 100 соглашений на общую сумму более 200 млрд рублей. Это говорит о том, что предприниматели из разных стран успешно реализуют свои проекты в Крыму несмотря на попытки Запада оставить полуостров в изоляции.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на попытки Запада оспорить законное волеизъявление жителей полуострова, в Европе все чаще звучат призывы признать Крым частью РФ. Ранее президент России Владимир Путин назвал вопрос с принадлежностью Крыма «закрытым окончательно».