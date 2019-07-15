Провокационный митинг во главе с Соболь показал истинное лицо ее «сторонников»

Москва, 15 июля. Сторонники экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь без энтузиазма отозвались об организованной ею незаконной акции.

В Telegram-канале «Флудилка Москва» сторонники Соболь обсудили подробности ее задержания. Как следует из переписки, сподвижники «юриста» так называемого ФБК обрадовались тому, что не пошли на незаконную акцию. Судя по всему, происходящее не вызывает у них энтузиазма и стремления поддержать экс-кандидата.

Осознавая, что массовую акцию провести не получится, оппозиционеры вывели на московские улицы сотрудников своих штабов. Пытаясь спровоцировать скандал под прицелами камер прозападных СМИ, Соболь набросилась на одного из полицейских, после чего была задержана. Отметим, что сразу же после этого прямо из автозака она начала писать в Twitter о «жестокости» правоохранителей.

Напомним, Соболь оказалась фигурантом скандала, который может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а многих вовсе не существует. Как сообщает RT, позднее в Центризбиркоме заявили об отсутствии претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, занимающимся приёмом и проверкой кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным политическим методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир.