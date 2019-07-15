Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде

Москва, 15 июля. Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.

Косачев, возглавляющий комитет Совфеда по международным делам, заявил, что Евросоюз может побудить украинские власти к диалогу с жителями Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, это в итоге приведет к урегулированию внутриукраинского конфликта.

Вместо этого Европа вводит санкции против России, сказал сенатор. Причина, отметил он, состоит в том, что «так удобнее». В доказательство Косачев привел слова главы дипломатии Евросоюза Фредерики Могерини, которая призвала РФ сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и «немедленно предпринять действия» для соблюдения его положений.

«Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России. Такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе: удобнее водить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководства к диалогу с другой стороной противостояния», — написал сенатор в Facebook.

Косачев добавил, что Москва постоянно заявляет о готовности к диалогу по контролю над вооружениями, но сталкивается с игнорированием своих предложений.

«Мы бы приветствовали такой диалог и предлагаем его с февраля и ранее. Но есть один нюанс: для диалога, как и для танго, нужны двое. И если одна сторона согласна, то уговаривать нужно другую сторону. Иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России», — резюмировал сенатор.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Путин заявил, что ответ РФ будет зеркальным, Россия не позволит втягивать себя в новую гонку вооружений. По словам российского лидера, все предложения Москвы по разоружению остаются открытыми, но впредь инициировать переговоры по этим вопросам должны другие стороны, если они заинтересованы.

Как пишет «Газета.ру», Трамп, говоря о ДРСМД, сообщил о намерении заключить новое, «лучшее» международное соглашение.