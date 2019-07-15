Глава NASA назвал причину отсутствия американцев на Луне

Вашингтон, 15 июля. Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, почему американские астронавты не смогли вернуться на Луну.

По словам руководителя космического агентства США, возобновление лунной программы связано с политическими рисками, под которыми он подразумевает недостаточное финансирование таких проектов.

«Мы были бы сейчас на Луне, если бы не политические риски. Честно говоря, мы были бы уже на Марсе», — заявил Брайденстайн.

Глава NASA напомнил, что агентство пыталось организовать полеты на Луну и 20, и 30 лет назад, но обе программы требовали слишком серьезной подготовки и внушительных финансовых затрат. По словам Брайденстайна, США могут не высадиться на Луне в 2024 году по этой же причине.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерениях форсировать реализацию лунной программы и отправить человека на Луну в ближайшее пятилетие. Ранее NASA планировали осуществить пилотируемый полет к спутнику Земли не ранее 2028 года.

Обновленная лунная программа США получила название «Артемида» — так звали греческую богиню Луны и сестру Аполлона, имя которого носила прошлая американская лунная программа. Тогда, в 1969 году, человек впервые высадился на лунной поверхности.

Как пишет «Газета.ру», Дональд Трамп заявил, что американские астронавты скоро высадятся на Марсе, где установят флаг США.