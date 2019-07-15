Стали известны подробности о «мертвых душах» в подписных листах Соболь

Москва, 15 июля. В сданных в избирком подписных листах «юриста» ФБК Любови Соболь найдены «подписи» умерших людей, пишет АиФ.

В рамках предвыборной кампании в Московскую городскую думу кандидаты начали предоставлять в избирком подписи поддержавших их выдвижение людей. Списки подписавшихся тщательно проверяются, и не все желающие стать депутатами могут внятно объяснить появление некоторых подписей. Так, в подписных листах Соболь найдены автографы мертвых москвичей.

Издание приводит имя Антонины Ларичевой, похороненной в апреле на Востряковском кладбище в Москве. Сын покойной, Владимир Иванов, подтвердил факт смерти матери. Иванов пояснил, что сам подписался за Соболь, но шокирован использованием подписи умершей мамы.

«У моей мамы сразу же забрали паспорт после смерти. Она могла поставить подпись только в прошлую избирательную кампанию. В эту никак не стыкуется», — рассказал мужчина.

По предварительным данным, речь может идти о десятках «мертвых душ» в подписных листах Соболь. Среди них подпись Алексея Обайкина, чей автограф значится по соседству с датой — 4 июля. Поддержать кандидата в июле он наверняка не мог, поскольку скончался в середине мая.

Напомним, Соболь оказалась фигурантом скандала, который может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу. Как пишет «Газета.ру», Мосгоризбирком признал браком 14,7% сданных ею подписей.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а многих вовсе не существует.

Обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным политическим методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир.