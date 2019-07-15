Сирия новости 07.00: теракт против курдов в Хасаке, ССА сворачивает торговлю оружием

Сирия, 15 июля. В провинции Хасака неизвестный террорист открыл огонь в сторону блокпоста курдских отрядов «Демократических сил Сирии». Боевики ССА из опасений перед деятельностью курдов прекращают свободную торговлю оружием в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

«Сирийская свободная армия»: из опасений перед вылазками курдов прекращает торговлю оружием в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, запрещена в РФ): предположительно, атаковало курдские отряды SDF в Хасаке.

Курды: потеряли одного бойца в результате теракта в Хасаке.

Международная коалиция: переправила курдам из SDF 1730 грузовиков с военными грузами за полтора года.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской свободной армии» объявили о сроке прекращения деятельности торговцев оружием и нелицензированных магазинов, торгующих боеприпасами в подконтрольных им районах на севере провинции Алеппо. Согласно сообщению сирийского оппозиционного ресурса Al-Monitor, боевики ССА предупредили, что те, кто продолжат свою деятельность после 27 июля, будут арестованы и могут быть подвергнуты «суровым наказаниям». Как заявили боевики, данная мера поможет не допустить активизации курдских отрядов народной самообороны YPG для проведения террористических актов в районах, удерживаемых ССА.

Отметим, что на территории Сирии, подконтрольной боевикам различных незаконных вооруженных формирований, в частности, в провинциях Идлиб и Алеппо, процветает торговля оружием. Согласно данным Al-Monitor, огнестрельное оружие и боеприпасы обычно оплачиваются в долларах США: так, например, АК-47 продается за 150 долларов, пулемет калибра 12,5 мм продается за 1000 долларов, а цена пистолета составляет от 500 до 1000 долларов.

Провинция Хомс

Сирийский источник в Министерстве нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщил агентству Sputnik, что диверсия подводного трубопровода в районе населенного пункта Баньяс в конце июня и взрыв газопровода между месторождением Аш-Шаир и заводом «Эбла» связаны между собой и являются делом рук западных спецслужб. Источник указал, что террористическая операция в Аш-Шаире полностью согласуется с тем, что западные страны ужесточают экономическую блокаду Сирии и предотвращают поступление новых источников энергии. Между тем, по данным агентства, ремонт линии «Аш-Шаир — Эбла» будет проводиться в ускоренном режиме для восстановления подачи углеводородов.

Напомним, в воскресенье стало известно о том, что из-за террористического акта вышел из строя газопровод между месторождением Аш-Шаир и газоперерабатывающим заводом «Эбла» в провинции Хомс. Вероятным виновником этого нападения считаются террористы «Исламского государства», которые скрываются в районах сирийской пустыни.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) приводит статистику, согласно которой курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) значительно получили огромное количество военных поставок после боев с террористами «Исламского государства». Согласно данным портала, за последние полтора года SDF получили по меньшей мере 1730 грузовиков с военными грузами из США.

По данным группы мониторинга, располагающейся в Великобритании, последние две поставки включали в себя около 280 грузовиков, загруженных материально-техническим и военным оборудованием. Все они прибыли на подконтрольную курдам территорию из северного Ирака. Мотивы этих военных поставок остаются неясными, поскольку, согласно мнению международной коалиции, возглавляемой США, боевики ИГ потерпели поражение в северо-восточной Сирии. Тем не менее, эксперты предполагают, что данные ресурсы позволят курдам начать крупные военные действия против правительственных сил Сирии, либо против Турции и боевиков «Сирийской свободной армии».

Хасака

Курдский источник @HarbiehNadie сообщает о новом теракте в провинции Хасака. По сведениям источника, в районе города Маркада в провинции Хасака неизвестный террорист открыл огонь в сторону блокпоста курдских отрядов «Демократических сил Сирии», в результате чего был застрелен боец курдского ополчения. Напомним, что курдские отряды за последние месяцы более 100 раз становились объектами террористических действий. Чаще всего, за ними стояли террористы «Исламского государства», создавших свои «спящие ячейки» на подконтрольной курдам территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.