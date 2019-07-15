Соболь уличили в блефе во время «жестокого задержания» на провокационной акции оппозиции

Москва, 15 июля. Политолог Армен Гаспарян уличил «юриста» ФБК Любовь Соболь в блефе, когда та писала в соцсети после задержания.

Накануне в Москве за провокации в ходе незаконного митинга были задержаны несколько кандидатов в депутаты Московской городской думы, причисляющих себя к оппозиции. Среди них оказалась и Соболь, кандидатуру которой накануне сняли с выборов из-за подделанных подписей.

Отметим, что сотрудники органов охраны правопорядка до последнего момента не вмешивались в происходящее в ходе акции протеста, несмотря на ее несанкционированность. Задержания начались лишь в тот момент, когда оппозиционеры стали открыто провоцировать полицейских и устанавливать палатки прямо на улице, чтобы превратить митинг в долгосрочную акцию.

Как заявил Гаспарян, слова которого приводит «Инфореактор», оппозиционеры решили устроить свой «мини-майдан» на московских улицах ради картинки, которую получат западные СМИ.

«Их заранее интересовала только картинка. Они ради этого и трудились, ради твитов, ради фотографий, как их будут жестоко задерживать», — сказал политолог.

Гаспарян высказал сомнение в обстоятельствах «жестокого задержания» Соболь, которая сразу после появления в автозаке начала писать в Twitter. Эксперт напомнил про действия ОМОН в 90-е годы прошлого века, которые сегодняшние оппозиционеры любят называть «свободными».

«Что за «жестокое задержание», когда ты пишешь из автозака в мобильный телефон, ну это на кого рассчитано? Если бы хоть раз полиция задерживала их так, как она действовала в так называемые святые 90-е годы, Соболь остаток дней работала бы на лекарства. А то, что я увидел, какая-то гипердемократия», — резюмировал Гаспарян.

Напомним, Соболь оказалась фигурантом скандала, который может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а многих вовсе не существует.

Обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным политическим методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир.