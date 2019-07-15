Соболь начала голодовку с тарелки супа в московском кафе

Москва, 15 июля. Объявившая голодовку «юрист» ФБК Любовь Соболь пообедала перед незаконным митингом в Москве.

Ранее Соболь, кандидатуру которой сняли с выборов из-за нарушений при сборе подписей, объявила, что начинает голодовку до тех пор, пока ее снова не допустят к участию в избирательной кампании в качестве кандидата.

Незадолго до начала незаконной акции протеста в Москве 14 июля, Соболь была замечена в одном из столичных кафе, где ела суп. Об этом пишет telegram-канал «Шавки Красовского». После она явилась на встречу со сторонниками, куда собрались несколько сотен человек. Полиция не вмешивалась в происходящее до тех пор, пока митингующие не начали ставить прямо на улице заранее приготовленные палатки, после чего правоохранители задержали несколько десятков наиболее активных протестующих, в том числе, организаторов митинга.

Напомним, ранее члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и «юриста» так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети поставивших якобы свои подписи вовсе не существует.

Обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир