Порошенко надеется, что украинских моряков освободят до выборов в Раду

Киев, 15 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на освобождение украинских моряков до внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

«Трибунал принял решение относительно освобождения наших моряков. До 25 числа они должны были быть освобождены, но этого не произошло. У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов», ― заявил Порошенко.

Как рассказал ранее адвокат Николай Полозов, следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков подошло к концу. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ в составе организованной группы. В ближайшее время суд должен будет рассмотреть ходатайство о продлении им сроков ареста, после чего участники процесса ознакомятся с материалами уголовного дела.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.