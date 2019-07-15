Снятие наличных в российских магазинах распространят на всю страну

Москва, 15 июля. Замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков рассказал о перспективах эксперимента по снятию наличных с карт в кассах магазинов. По его словам, в ближайшее время н может быть распространен на всю Россию.

Эта инициатива нашла поддержку в Центробанке. В частности, уже в этом году сеть магазинов «Пятерочка» поддержала проведение эксперимента с выдачей наличных при совершении покупки.

Отмечается, что торговые точки будут получать небольшую комиссию за осуществление этой операции. Также, скорее всего, для снятия денег в магазине клиенту будет необходимо совершить какую-нибудь покупку, поскольку в противном случае магазинам будет невыгодно оказывать данную услугу. Как пишет газета «Известия», АБР уже обратилась в Роспотребнадзор с запросом уточнить, не будет ли это ограничение являться нарушением прав потребителей.

«Эту услугу можно назвать хорошим аналогом сервиса Emergency Cash — единственная разница заключается в том, что дистрибуция будет производиться не в банкоматах, а в торговых точках по всей стране», — пояснил ранее генеральный директор «VR_Банк» Арсений Полевич.

Проект в пилотном режиме был запущен осенью прошлого года в некоторых крупных сетях, а также отдельных магазинах. Также он появился в регионах, например, в апреле этого года данная услуга появилась в 29 населенных пунктах Татарстана. Кроме того, сервис уже был протестирован в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и Россельхозбанком.